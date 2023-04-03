Büyük Rus Pazarı’ndaki yangında onlarca dükkan zarar gördü

Van’da bulunan Büyük Rus Pazarı’nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, esnaf ise iş yerlerinde zarar görmeyen malzemelerini kurtarmanın telaşına düştü.

Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı’nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında onlarca iş yeri zarar gördü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları devam ederken, esnaf ise iş yerlerinde zarar görmeyen malzemelerini kurtarmanın telaşına düştü.