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Büyük fuhuş operasyonunun ardından acı dolu hikayeler ortaya çıktı

BURSA MERKEZLİ 4 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN 8 HAYAT KADININI, FUHUŞ YAPMAYA ZORLAYAN 15 ŞÜPHELİ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 08.09.2020, 08:22
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Büyük fuhuş operasyonunun ardından acı dolu hikayeler ortaya çıktı

Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 8 hayat kadınını, fuhuş yapmaya zorlayan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 13 mağdur ve 59 müştekinin ifadesi alınarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunun ardından acı dolu hikayeler ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler geçtiğimiz Cuma günü Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Antalya illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yaptı. 13 mağdur ve 59 müşterinin ifadesi alınarak çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 hayat kadını ve onları fuhuşa zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli, 1’i Antalya ve 12’si Bursa’da olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 adet cep telefonu, 14 bin 600 lira ve 100 dolar, 1 adet polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 13 adet fişek, 1 adet bilgisayar harddisk, 3 adet flash disk, 1 adet micro disk, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 44 fişek ele geçirildi.

Fuhuş operasyonunun ardından acı dolu hikayeler ortaya çıktı

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunun ardından ortaya acı dolu hikayeler çıktı. Anne ve babası ayrı yaşarken annesini kaybeden ve annesinden kalan maaşını babasından alamayan 25 yaşındaki F.D. babasıyla tartışarak evi terk etti. Evden ayrıldıktan sonra uyuşturucu kullanmaya başlayan F.D., F.D. isimli erkekle arkadaş oldu. Erkek arkadaşıyla birlikte bir süre uyuşturucu kullanan F.D., daha sonra erkek arkadaşı tarafından fuhuşa zorlandı. 1 buçuk aydır uyuşturucu karşılığında erkek arkadaşının arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlanan F.D.’nin acı dolu hikayesine polis ekipleri son verdi. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda F.D. ve erkek arkadaşı F.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Eşi tarafından fuhuş yapmaya zorlandı

Sakarya’da bir devlet memuruyla evliyken daha sonra ayrılan 31 yaşındaki N.D., daha sonra Sakarya’da bulunan bir gazinoda çalışmaya başlıyor. Bir süre burada çalıştıktan sonra gazinoya gelen bir müşteri tarafından 10 bin lira verilerek kandırılan N.D., müşterisinin gazinosunda çalışmak üzere Bursa’ya getirildi. Bir süre gazinoda çalıştığı kadınlar ile aynı evde kalan N.D. bir gece yarısı fuhuş yapmaya zorlanarak taksiye bindirildi. Taksi sürücüsü tarafından fuhuş yaptırılacağı yere götürülen N.D.’ye burada zorla tecavüz edildi. Bir süre daha fuhuşa zorlanan N.D. daha sonra onu fuhuşa götüren taksi sürücüsü E.D. evlendirildi. Evlendikten sonra bir nebze rahat hayat yaşayacağı hayalini kuran N.D.’nin düşünceleri gerçek olmadı. N.D. bu kez 1 yıldır evli olduğu eşi F.D. tarafından fuhuş yapmaya zorlandı. Eşini fuhuş yapmaya zorlayan F.D. Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak Kocaeli’de gözaltına alındığı öğrenildi.

15 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonların ardından fuhuşa zorlanan 8 kadın ve onları fuhuşa zorladığı tespit edilen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yapmaya zorlanan 8 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, onları fuhuş yapmaya zorlayan 15 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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