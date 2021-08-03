Büyü bozma bahanesiyle dolandırıcılık jandarmaya takıldı

Kilis’te, büyü bozduklarını iddia ederek tarihi eser kaçakçılığı yapmaya çalışan 2 şahıs, bir vatandaşı 100 bin TL dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kilis’in Polateli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, A.G ve M.Ç isimli 2 şüpheli şahıs, ellerinde bulunan ve sözde tarihi eser olduğunu iddia ettikleri malzemeleri piyasaya sürmek istedi. Eserleri piyasaya sürmek için bir vatandaşa tarihi eserin çok pahalı olduğunu ve eserlerdeki büyünün bozulması halinde çok para kazanacağını iddia eden şahıslar, vatandaştan 100 bin TL istedi. Yapılan ihbarın ardından A.G ve M.Ç. isimli şahıslar, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma ile vatandaştan 100 bin TL almak üzereyken suçüstü yakalandı.

Diyarbakır’dan geldiği belirlenen A.G ve M.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusu devam eden 2 kişinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.