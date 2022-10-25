Bütün emekleri kül oldu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde daha önce kışlık yakacağı yanan Nejdet Şimşek’in şimdi de hayvanları için biriktirdiği 350 adet yonca balyası yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın Gemerek ilçesi, Yeni Hayat Mahallesi Plevne sokakta meydana geldi. Hayvanlarının yemesi için bin bir emekle topladığı 350 adet yonca balyasının yandığını fark eden Nejdet Şimşek durumu hemen Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yanan balyaları söndürdü. Şimşek’in yaklaşık bir ay önce de kışın yakmak için biriktirdiği odunların yandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şimşek, yangının kundaklama sonucu çıktığını iddia ederek yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

“350 balyam belirsiz kişiler tarafından kundaklanarak yakıldı”

Nejdet Şimşek, bin bir emekle yaptığı 350 balyasının belirsiz kişiler tarafından kundaklanarak yakıldığını ifade ederek, “Bundan yaklaşık bir ay önce 3.5 ton civarında bin bir emekle topladığım kışlık yakacağım belirsiz kişiler tarafından kundaklanarak yakıldı. Şimdi yine aynı bin bir emekle işçilikle 350 balyam belirsiz kişiler tarafından kundaklanarak yakıldı. Balyaların etrafı brandalarla örtülerek muhafaza altına almıştım. Her bir yanını veya hırsızlığa karşı muhafaza etmiştim ama kundaklanarak yakıldı. Mağdurum. Hayvanlarımın kışlık yiyeceğiydi. Hayvanlarımın yiyeceği kalmadı.” dedi.