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Büşra’dan geriye tiyatro sahnesindeki görüntüsü kaldı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi düşmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar’dan geriye bir tiyatroda sahne aldığı görüntüler kaldı.
Asayiş 06.01.2021, 19:03
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi düşmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar’dan geriye bir tiyatroda sahne aldığı görüntüler kaldı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Büşra Konyar, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Erbaa Anadolu Lisesi son sınıf öğrenicisi Konyar’dan geriye kültür merkezinde düzenlenen bir tiyatro programında yer aldığı görüntüler kaldı.
Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilecekTokat’ın Erbaa ilçesinde İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan 17 yaşındaki Büşra Konyar’ın cenazesine Tokat Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı. Genç kızın başındaki mermi çekirdeği otopside alınarak balistik incelemeye gönderildi. Cenaze, Tokat Devlet Hastanesinden alınarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Perşembe günü 11.00’de genç kızın cenazesi kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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