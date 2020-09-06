Buse Melisa’nın ölümünde yeni gelişme: Babasının ifadesi ortaya çıktı
İZMİR'İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE, ASTSUBAY OLAN BABASININ BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR EDEN BUSE MELİSA K.'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar eden Buse Melisa K.’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babanın ifadesi ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. İddialara göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi’nde yaşanan olayda 16 yaşındaki Buse Melisa K., gece saatlerinde emekli astsubay olan babası Özay K.’nın (49) beylik tabancasıyla intihar etti. Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buse Melisa K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Buse Melisa K.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Babasının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı
Buse Melisa K.’nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öne sürülürken, baba Özay K., olaydan sonra emniyete götürüldü. Özay K.’nin emniyetteki ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. ’Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun?’ dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm" dediği iddia edildi. İşlemleri sonrası ’intihara sürükleme’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Özay K., serbest bırakıldı.
İntihar eden genç kız toprağa verildi
Öte yandan babasının beylik tabancasıyla yaşamına son veren 15 yaşındaki Buse Melisa K.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemler sonrası dün gece yakınları tarafından teslim alındı. Ödemiş’e getirilen Buse Melisa K.’nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı’na defnedildi.
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