Bursa’yı kana bulayacaklardı, polis önledi

Bursa’da silah parçalarını şehre sokup atölye olarak kullandıkları bağ evinde toplayarak, değerinin çok altında fiyatlara piyasaya sürdükleri iddia edilen silah çetesi, polis tarafından çökertildi. Çocuklara da kuryelik yaptırıp silah taşıttıkları belirlenen çetenin atölye olarak kullandığı bağ evine baskın yapan KOM ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’ya başka şehirlerden geldikleri tahmin edilen bir grubun yasa dışı yollardan silah satışı yaptıkları ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüpheli şahısları takibe aldı. 3 aylık teknik takip neticesinde çete üyelerinin çocuklara da kuryelik yaptırıp bir noktadan bir başka noktaya silah taşıttıklarını belirleyen polis ekipleri, çocukları takip ederek çetenin gerçek üyelerine ulaştı. Yıldırım ilçesinde şeftali tarlalarının arasına gizlenen çete üyeleri sevkiyata hazırlandıkları sırada düğmeye basan KOM polisi, önce kuryelik yapan E.Ö. (15) ve M.B. (17) isimli iki çocuğu gözaltına aldı. Çocukların taşıdığı kutuda 25 adet montajı yapılmış kuru sıkıdan bozma görünümlü ancak yeni imal edilmiş silah ele geçirildi. Çocuklarla buluşmaya hazırlanan çete üyeleri M.A. (23), H.Ö. (26), M.F.S.(23) de polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı. Sevkiyata hazırlandıkları belirtilen şüpheli şahıslar polis ekiplerini karşısında görünce tarlaya kaçtılar ancak çok geçmeden hepsi tek tek yakalandı.

Öte yandan, çetenin Nilüfer ilçesinde atölye olarak kullandığı bağ evine de baskın yapan polis, burada da 35 adet montajı tamamlanmış silah ile 66 adet şarjör, 87 adet namlu, 84 adet fişek yatağı, 5 adet fişek ele geçirdi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden yaşı büyük 3’ü polis ekiplerince adliyeye sevk edilirken, 2 çocuğun ise sorgusunun çocuk şube tarafından yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.