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Bursa’nın yollarında başıboş atlar cirit atıyor

Bursa’nın anayollarında başıboş atlar tehlike saçıyor.

Asayiş 21.08.2022, 10:03
Bursa’nın yollarında başıboş atlar cirit atıyor

Bursa’nın anayollarında başıboş atlar tehlike saçıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu’nda başıboş at, ana yolda gezerek tehlike saçtı. Neyse ki başıboş at, olması muhtemel bir kazaya sebep vermeden gözden kayboldu. Diğer bir görüntüde ise, başıboş at trafiğin akış yönünün tersine en sol şeritten gitti. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

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