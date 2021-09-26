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Bursa’nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 katlı bir binanın zemin ve birinci katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü.

Asayiş 26.09.2021, 08:55
Bursa’nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 katlı bir binanın zemin ve birinci katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü.

Yangın, Gemlik’in Küçükkumla Mahallesi Özen Sokak’ta gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zemin katta bulunan dairenin tamamını yangın etkisi altına aldı. Vatandaşların da yardımıyla 1 saat süren bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sonrasında yangının çıkış nedeni ile alakalı soruşturma başlatıldı. Zemin kat ve birinci katta hasar maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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