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Bursalı teknik direktör Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi

Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin’in ameliyata alındığı öğrenildi.

Asayiş 26.09.2021, 23:14
Bursalı teknik direktör Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi

Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin’in ameliyata alındığı öğrenildi.

Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor ile Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi. Bursaspor’un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin’e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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