Bursalı şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde patlama sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un cenazesi ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne Zerrin Yavuz ise musalla taşında yatan oğlunun tabutuna gelerek, “ Bugün düğünümüz var oğlum. Seninle gurur duyuyorum” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA’da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şehadet haberi dün sabah saatlerinde Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden baba ocağına ulaştı. Burada ailesi ve sevenlerinden helallik alınan şehidin cenazesi Güzelyalı Mahallesi Duran Camiinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mudanya ilçesindeki Ömerbey Mezarlığına binlerce vatandaşın katılımıyla defnedilmek üzere götürüldü. Bazı vatandaşlar ve askerler gözyaşlarını tutamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun musalla taşındaki tabutuna sarılan anne Zerrin Yavuz, "Bugün düğünümüz var oğlum, seninle gurur duyuyorum diyerek” gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine, Ticaret Bakan yardımcısı Mustafa Tuzcu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu İnceleme Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin Naaşı top arabası ile defnedileceği mezarlığa götürülürken baba Sadık Yavuz, top arabasının ön koltuğuna binerek selamlayarak oğlunu ebediyete uğurladı.