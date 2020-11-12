banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
EFT saatleri değişiyor mu?
EFT saatleri değişiyor mu?
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde

Bursalı itfaiyeci kalp krizinden hayatını kaybetti

BURSA İTFAİYESİNDE GÖREVLİ MESUT AKGÜMÜŞ GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 12.11.2020, 15:36
2
Bursalı itfaiyeci kalp krizinden hayatını kaybetti

Bursa itfaiyesinde görevli Mesut Akgümüş geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mimarsinan İtfaiye Amirliği’nde görevli Akgümüş dün gece geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Akgümüş, Yiğitler Mahallesi İbrahim Hakkı Hazretleri Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenönü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akgümüş için Mimarsinan İtfaiye Grup Amirliği’nde dua yapıldı. Mesut Akgümüş’ün ani ölümü ailesini ve itfaiye çalışanlarını hüzne boğdu.
Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378