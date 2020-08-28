Bursa’daki yürek burkan kazadan geriye bu kare kaldı
BURSA'DA BİR MOTOSİKLET İLE KAMYONUN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN ÇİFT VE AĞIR YARALANAN 9 YAŞINDAKİ KIZLARININ ARDINDAN GERİYE ACI YÜKLÜ BU FOTOĞRAF KALDI.
Bursa’da kamyonun ezdiği motosiklette hayatını kaybeden çift ve ağır yaralanan 9 yaşındaki kızlarının ardından geriye acı yüklü bu fotoğraf kaldı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu Mevkisi’nde meydana geldi. En sağ şeritte Acemler’den Merinos istikametine giden İbrahim Yılmaz idaresindeki 16 ACE 003 plakalı motosiklete, aynı yönde giden Abdülaziz A.(33) idaresindeki 16 UAU 87 plakalı kamyon çarptı. Kazada 38 yaşındaki sürücü İbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetti. 112 ekipleri ailenin 9 yaşındaki kızları Saliha’yı ise hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan küçük Saliha 112 ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Küçük kızın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Abdülaziz A. trafik ekiplerince Merinos Kavşağı’nda gözaltına alındı. Sürücü, motosikleti fark etmediğini söyledi.
Yürek burkan kazadan geriye bu fotoğraf kaldı
Sabah saatlerinde meydana gelen feci kazadan geriye acı yüklü bir fotoğraf kaldı. Hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz ve Saniye Yılmaz ile ağır yaralı olarak hastanede tedavisi süren kızları Saliha Yılmaz’ın beraber çekildikleri bu fotoğraf yürek burktu.
Küçük Saliha’nın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tedavisi sürerken, cenazeler savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı
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