Bursa’daki yangın faciasında ölenlerin DNA örnekleri alındı

Bursa’da dün gece yaşanan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 8’i çocuk 9 kişinin DNA örnekleri alındı. El Cesim ailesinin fertlerinin Adli Tıp önünde hüzünlü bekleyişi sürerken, Cumhuriyet Savcısı’nın günün ilk ışıklarıyla olay yerinde yaptığı inceleme sona erdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı kriminal ekipler ve itfaiye görevlileri 9 kişinin hayatını kaybettiği evde incelemesini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerini incelemek ve cenaze törenlerine katılmak üzere Bursa’ya geliyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde dün gece 23.52’de çıkan yangında El Cesim ailesinin fertleri anne Amine El Cesim (30) yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni hayatını kaybetmişti.

Adli tıp kurumu morguna kaldırılan cenazeler tanınmayacak halde olduğu için DNA işlemi gerçekleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün hazırlıklarını tamamladığı, Mihraplı Camisi’nde kılınacak namazın ardından cenazelerin Erdoğanköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

El Cesim ailesinin fertlerinin Üçevler Mahallesi’ndeki Adli Tıp Kurumu önündeki hüzünlü bekleyişi ise sürüyor.

Bu arada Cumhuriyet Savcısı bugün de olay yerinde inceleme yaptı. Savcının incelemesi sona ererken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri de incelemesini sürdürdü.

Öte yandan yangında hayatını kaybeden El Cesim ailesinin çocuklarının arkadaşları da olay yerinde hüzünlü bir şekilde yaşadıkları hatıraları anlattılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da inceleme yapmak ve cenaze törenine katılmak üzere Bursa’ya geleceği ifade edildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin itfaiyeninin incelemesinin de devam ettiği öğrenildi.