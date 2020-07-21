Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8’i tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 150 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8’i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.