Bursa’daki uçak kazasından acı haber! 2 Pilot hayatını kaybetti...

Bursa’da tek motorlu çağın düşmesi sonucu pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Açıkladı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklaması yaptı. Vali, iki ev ve araçta hasar oluştuğunu belirtti.

Canpolat, konunun her yönüyle başsavcılık tarafından araştırılacağını söyledi.

DÜŞEN UÇAĞIN MODELİ 'ULTRALIGHT TİPİ'