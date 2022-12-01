Bursa’daki uçak kazası: 2 ölü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, uçağın Sakarya Pamukova’dan kalktığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim uçağının Sakarya Pamukova’dan kalkış yaptığını, ineceği nokta konusunda net bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Malesef eğitim uçağı Ovaakça Çevrim santrali yakınlarında düştü. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi uçaktan fırlayarak bir kişi de uçağın yanmasından dolayı hayatını kaybetti. Başka yaralı söz konusu değil. Bursa’da sisli ve yağmurlu bir hava durumu hakimdi. İtfaiye ekiplerimiz ihbardan çok kısa sürede olay yerine ulaştı"dedi.

Aktaş, uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıkladı.