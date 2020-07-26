Bursa’daki tekstil fabrikası yangını kentin birçok noktasından görüldü
BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISINDA MEYDANA GELEN YANGIN EKİPLERİN KISA SÜREDE MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.
Bursa’da tekstil fabrikasının çatısında çıkan ve şehrin birçok noktasından görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1. Çiğdem Sokakta bulunan bir tekstil fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede büyürken dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrikada bulunan çalışanları tahliye ederken çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın çatısından çıkan dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti. 9 itfaiye aracı ve 25 itfaiye erinin müdahalesinin ardından yangın 30 dakikada kontrol alındı.
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