Bursa’daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi
BURSA'DA İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Bursa’da rehabilitasyon merkezinde meydana gelen olayda ölü sayısı 3’e yükseldi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesindeki Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle rehabilitasyon merkezine gelen Ramazan Arı, etrafa ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçıştı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu, Musa Güloğlu ve Ayten Yukarı’ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Enes Malik Güloğlu’nun babası olduğu öğrenilen Musa Güloğlu’nun başından ve boynundan vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Ramazan Arı, Soğanlı Mahallesi’ndeki yakınlarının hurdacı dükkanında silahı başına dayayarak intihar etti. Ramazan Arı’nın rehabilitasyon merkezine saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ormanlar Yolu Caddesi üzerindeki ikametinde eşi Gülsüm Arı’yı da karnından vurarak yaraladığı ortaya çıktı.
Polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatırken, hastanede ağır yaralı olarak tedavi altına alınan baba Musa Güloğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25