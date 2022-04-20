Bursa’daki patlamada şehit olan ceza infaz koruma memurunun naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı

Bursa’da sabah otobüse düzenlenen saldırıda şehit olan ceza infaz koruma memurunun naaşı otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya yolu üzerinde sabah 7.30 sıralarında uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 memur şehit olurken, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si taburcu edildi. Şehit olan memurun otopsisi için naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat sabah 7.30’da yol kenarına bırakılan uzaktan kumandalı düzeneğin patlatılması sonucu 1 ceza infaz memurunun şehit, 1 memurun ağır olmak üzere 4 personelin yaralandığını, yaralıların 2’sinin taburcu olduğunu belirterek, "Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ile araştırma başlatıldı. Ekipler sahada titiz şekilde çalışıyor. Adalet ve İçişleri Bakanımız da olayın meydana geldiği andan beri olayı takip ediyorlar. Bugün Bursa’ya gelecekler. Başımız sağolsun" dedi.

Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya olay yerindeki incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.