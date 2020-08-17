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Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı
BURSA’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Asayiş 17.08.2020, 16:55
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Bursa’da yerleşim yerlerine kadar yayılan orman yangını kontrol altına alındı.
Demirci ve Dağyenice mahalleleri arasındaki çamlık alanda çıkan yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 30’dan fazla ekip müdahale etti. Yaklaşık 10 hektar alana zarar veren alevler, saat 16.40 itibariyle kontrol altına alındı. Müdahale sırasında Talha Özçelik adlı itfaiye eri düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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