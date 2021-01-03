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Bursa’daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı ‘pes’ dedirtti

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi. Kumar oynayanların kamera sayesinde dış kapıyı izledikleri tespit edildi. Kıraathane sahibi D.S.’nin de polislere “Gülü seven dikenine katlanır” demesi ‘pes’ dedirtti.

Asayiş 03.01.2021, 18:15
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Bursa’daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı ‘pes’ dedirtti

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi. Kumar oynayanların kamera sayesinde dış kapıyı izledikleri tespit edildi. Kıraathane sahibi D.S.’nin de polislere “Gülü seven dikenine katlanır” demesi ‘pes’ dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, baskın düzenledi. İçeride bulunan şüpheliler bir süre kapıyı açmazken, polis daha sonra içeri girdi. İskambil kağıtlarının çöpe atıldığı ve çekmecelere saklandığı tespit edildi. İçeride bulunan 16 şüpheliye kişi başı 3 bin 150 TL’den toplam 50 bin 400 TL para cezası kesildi.

İçeride kumar oynayan şüphelilerin kamera ile dışarıyı izleyerek önlem almaya çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca kıraathane sahibi D.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, “Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır” diye polise cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.
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