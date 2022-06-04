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Bursa’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da kamyonla taksinin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada yolcu ve sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 04.06.2022, 11:16
Bursa’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da kamyonla taksinin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada yolcu ve sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki 16 T 0267 plakalı taksi sürücüsü kırmızı ışıkta geçmek isteyince N.Ö. idaresindeki 16 GC 451 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu taksi içerisinde bulunan yolcu konumundaki M.Ş. ve sürücü B.Ş. yaralandı. Taksi kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde sıkışan yolcu ve sürücü çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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