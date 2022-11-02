Bursa’daki fabrika yangını gece geç saatlere kadar devam etti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangında alevler gece geç saatlere kadar devam etti.

Yangında zaman zaman patlamaların olduğu görülürken duvarlarda çökmeler meydana geldi. Fabrika yanarken sahibi de endişeli gözlerle çalışmaları izledi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi’ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangında fabrikada zaman zaman patlamaların yaşandığı görüldü. Ekipler yangına müdahale için canhıraş çalışırken alevlerin büyümesi ve fabrikanın tamamını sarması üzerine çevre illerden destek istendi. Bölgede AFAD tarafından koordinasyon merkezi kurulurken, 440’tan fazla itfaiye personeli, 120 arama kurtarma personeli, 35 AFAD personeli ile 100’den fazla itfaiye aracı ve tanker ile çalışmalar sürdürüyor. Çalışmalara destek için İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Kütahya’dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Öte yandan yananı fabrikanın sahibi Ramazan Bayduz’da endişeli gözlerde izledi.

Yatılı okul yurdu tedbir amaçlı tahliye edildi

Fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün de olay yerine gelerek çalışmalara katıldığı öğrenildi.

Bursa Valisi Canbolat: “Tüm imkanları buraya seferber ettik, TOMA’lar dahil”

Yangın bölgesine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer yetkililer geldi. Vali Canbolat, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyetin tüm imkanlarını buraya seferber ettik, TOMA’lar dahil. Çevre illerden de takviye ekipler istedik. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahiplerinin ifadesi, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Burada şu anki amacımız, çevre fabrikalara yayılmaması konusunda gayret sarf edip yangını kontrol altına alıp söndürmek" dedi. Vali Canbolat, öğrencilerin tahliyesiyle ilgili de, "Orada herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesiyle tüm öğrencilerimizi oradan başka pansiyonlarımıza tahliye ettik. Tamamını sağlıklı şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimizde bir problem yok" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş: “Sabaha kadar bu çalışmalar devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise yaptığı açıklamada, "İçeride öbek öbek farklı noktalarda polyester malzemesi var, ham maddesi var. Bundan kaynaklanan bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle müdahale ediliyor. İnşallah herhangi bir fabrikaya sıçrama olmadan sabaha kadar bu çalışmalar devam edecek. Ben istirham ediyorum, burada yangın seyretmek için lüzumsuz bir kalabalık yapılmasın. Tüm ekiplerle müdahale ediliyor. Yani bu araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde gidip gelmesi için de burayı rahat bırakmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

İtfaiye ve AFAD ekiplerini yangın bölgesinde havalanan dronlar yönlendirdi

Yangında İhlas Haber Ajansının havadaki dronelarından destek alan AFAD ve itfaiye ekipleri dronlarn aktardığı görüntülerden yangın söndürme planı hazırlayıp belirlenen noktalara köpüklü kule araçlarla müdahale etti. Gece yarısı saat 03.30’a kadar yanmaya devam eden fabrikada gece yarısından sonra söndürme çalışması tamamlanıp soğutmaya geçildi.