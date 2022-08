Bursa’daki duş kavgasında şüpheliler serbest bırakıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki fabrika inşaatında duş sırası nedeniyle yaşanan, 6 işçinin yaralandığı kavgaya karışan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 9 kişiden 4’ü adli kontrol şartıyla, 5’i savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Pazar akşamı, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S. (25), Vural S. (28) ve Volkan C. (22), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yusuf B.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kavgaya karışan Hüseyin S. (23), Latif C. (20), Ümit S. (24) ve Ünal S. (22) ile tedavileri tamamlanan Yunus B., İbrahim S., Vural S., Volkan C. ve İsmail B. sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. 9 şahıstan Hüseyin S., Latif C., Ümit S. ve Ünal S. adli kontrol şartıyla, diğer 5 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.