Bursa’daki bombalı saldırının faili tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da önceki gün bir infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failinin tespit edildiğini açıkladı

Bakan Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bursa ve İstanbul’daki saldırıların failleri tespit edildi" dedi.

Bursa’da iki gündür titiz bir çalışma sürdüren polis 45 ayrı işyeri ve kurumdan güvenlik kamera görüntüsünü incelemişti.