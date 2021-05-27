Bursa’daki 19 yaşındaki motosikletli gencin öldüğü kaza kamerada

Bursa’da motosikletiyle seyir halinde olan 19 yaşındaki Samet Çobanoğlu, kavşağa geldiği sırada seyir halindeki bir kamyona çarptı. Kamyonun altında kalan genç, ezilerek hayatını kaybetti. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafakemalpaşa İlçesinde Samet Çobanoğlu idaresindeki 10 AAP 232 plakalı motosiklet, Bursa Caddesi Küçük Sanayi Kavşağı’nda, Ali Y.’nin kullandığı 16 EGH plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyonun arka tekerleğinin altında kalan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların 112 ve polis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen genç adam hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çobanoğlu’nun cesedi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, kamyon sürücüsü Ali Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.