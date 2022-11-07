Bursa’da zincirleme kazada ölümden döndüler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir minibüs 2 araca çarpıp aydınlatma direğini devirdi. Şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Eymen E. Yönetimindeki 16 MA 7581 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Deniz Ç. Yönetimindeki 16 ANY 549 Plakalı otomobile, ardından Recep A. Yönetimindeki 16 PH 853 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan minibüs, orta refüj üzerindeki aydınlatma direğine çarpıp devirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sonucu devrilen direk yolu ulaşıma kapattı. Aydınlatma direği, iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.