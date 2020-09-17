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Bursa’da zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
BURSA'DA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.
Asayiş 17.09.2020, 10:36
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Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, sabah saatlerinde Gemlik İlçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kazanın en önde bulunan aracın ani fren yapması sonucu meydana geldiği öğrenilirken, zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza sonucu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.
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