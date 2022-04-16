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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı
Bursa’da yürüyen kapı kameralara yansıdı
Bursa’da motosikletin üzerine yüklenen araç kapısı görenleri şaşkına çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 16.04.2022, 10:48
Bursa’da motosikletin üzerine yüklenen araç kapısı görenleri şaşkına çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa’da bir kişi motosikletine yüklediği araba kapısıyla yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü.
Tehlikeli yolculuk başka bir otomobil içerisinde bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.