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Bursa’da yürekleri ağza getiren yangın

Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Asayiş 19.06.2022, 12:01
Bursa’da yürekleri ağza getiren yangın

Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangını mahalle sakinleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası ev küle döndü.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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