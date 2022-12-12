Bursa’da yunus timlerinden nefes kesen operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan metruk ve boş evlere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda camlardan tırmanarak içeri giren ekiplerin yaptığı baskın anları ve aramalar film sahnelerini aratmadı.

Şehir merkezinde anıtlar kurulu sebebiyle mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalara Yunus ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkan motorize 160 kişilik ekip, camlardan içeri girerek şüpheli şahıs aradı. Mahalle sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği operasyon vatandaşlardan tam not aldı.

Yapılan operasyon ve denetimlerin 3 günlük bilançosunda ise, bin 255 şahıs ve 105 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 gram kokain, 45 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 5 gram selvia ele geçirildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı. 6 KADES olayına erken müdahale edilirken, trafik kurallarına uymadıkları için 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ve diğer birimlerin de katkılarıyla şehrin huzuru ve asayişin sağlanabilmesi için belirli gün ve saatlerde operasyonların devam edeceği öğrenildi.