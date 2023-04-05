Bursa’da yumrukların konuştuğu yol verme kavgası kameralarda

Bursa’da sürücüler arasındaki yumruklu yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek yumruk yumruğa kavga etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.