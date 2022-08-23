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Bursa’da yüksekliği hesap edemeyen sürücüler üst geçit ve köprüye çarptı

Bursa’da yüksekliği hesap edemeyen sürücüler köprü ve üst geçide çarparak zarar verdi.

Asayiş 23.08.2022, 09:41
Bursa’da yüksekliği hesap edemeyen sürücüler üst geçit ve köprüye çarptı

Bursa’da yüksekliği hesap edemeyen sürücüler köprü ve üst geçide çarparak zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya taşıyan bir kamyon dorse yüksekliğini hesap edemeyerek tünelden geçmeye çalıştı. Çarpma sonrası kamyonun kasasında ve köprüde hasar oluştu.

Diğer bir görüntüde ise tır, dorse yüksekliğini hesap edemeyerek üst geçide çarptı. Üst geçitte kimsenin bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önledi.

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