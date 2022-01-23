Bursa’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan Kamil Koç turizme ait şehirlerarası yolcu otobüsü kar nedeniyle kayarak tıra çarptı, 2 yolcu yaralandı.

Kaza, İnegöl’ün Bursa-Ankara karayolu üzeri Sulhiye mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl’den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Murat Başakçı(40) yönetimindeki şehirlerarası yolcu taşıyan 16 ES 448 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kayarak yanında seyir halinde olan sürücü Engin Saylan(45) yönetimindeki 16 L 1317 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yol kenarındaki kar yığınına saplandı.

Kaza sonucu yolculardan Kağan Özen(25) ve Funda Burhan(20) yaralandılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer yolcular gelen başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.