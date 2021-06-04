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Bursa’da yolcu midibüsü devrildi....4 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir yolcu midibüsünün zeytinliğe uçması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Midibüsteki 15 kişi ise ölümden döndü.

Asayiş 04.06.2021, 12:19
Bursa’da yolcu midibüsü devrildi....4 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir yolcu midibüsünün zeytinliğe uçması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Midibüsteki 15 kişi ise ölümden döndü.

Kaza öğle saatlerinde İslamköy yakınlarında meydana geldi. İslamköy’den aldığı yolcuları Gemlik ilçe merkezine getiren Adem Ermiş yönetimindeki 16 ZT 509 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytinliğe uçtu. Kazada biri çocuk 4 yolcu yaralandı. Midibüsteki 15 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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