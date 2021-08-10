banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa-Ankara yakın çevre yolu üzerindeki otluk alanda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Asayiş 10.08.2021, 15:34
Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa-Ankara yakın çevre yolu üzerindeki otluk alanda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Bursa-Ankara yakın çevre yolu kenarında temizlik çalışması yapan belediye görevlisi, cesedin bulunduğu noktaya yaklaştığında gelen kötü kokunun sebebini bulmak için otların arasına indiğinde cesetle karşılaştı. Temizlik görevlisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çürümüş ceset, olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık