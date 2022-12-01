Bursa’da yoğun sis nedeniyle 9 farklı noktada 22 araç kaza yaptı: 6 yaralı

Bursa-İzmir karayolunda sisin de etkisiyle farklı noktalarda 9 ayrı kaza meydana geldi. 22 aracın karıştığı kazalarda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Bursa-İzmir karayolunda 5’i maddi hasarlı, 4’ü yaralamalı olmak üzere 9 farklı noktada zincirleme trafik kazası meydana geldi. 22 aracın karıştığı kazalarda toplam 6 kişi yaralanırken, bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandı. Yaralıların Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesi bulunan olmadığı öğrenildi.

Sis nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken, otoyol gişelerinde de kaza meydana geldi. Ekipler trafiğin aksamaması için belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.