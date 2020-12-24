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Bursa’da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi
Bursa’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapılırken 2 kişi gözaltına alındı. Toplamda 250 litre sahte içki ele geçirildi.
Asayiş 24.12.2020, 17:17
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Bursa’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapılırken 2 kişi gözaltına alındı. Toplamda 250 litre sahte içki ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içkinin yayılmasını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda; Osmangazi ilçesinde bulunan iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 210 litre şişelenmiş, satışa arz edilecek vaziyette sahte içki, 46 adet içki aroması, 40 litre sahte içki yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.Şahıslar hakkında 5607 SKM ve TCK 186. Madde kapsamında adli tahkikat başlatıldı.
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