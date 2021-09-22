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Bursa’da yeni yapılan ahşap ev küle döndü
Bursa’da yapımı yeni tamamlanan ahşap ev yangında küle döndü.
Asayiş 22.09.2021, 09:52
Bursa’da yapımı yeni tamamlanan ahşap ev yangında küle döndü.
Yangın, dün gece saatlerinde Gemlik ilçesi Cihatlı mahallesinde bulunan yapımı yeni tamamlanan ahşap bir evde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredekilerinde müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, alevlere teslim olan bina tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.