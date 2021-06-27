banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı

Bursa’da yeni aldığı otomobil küle döndü

Bursa’da sahibinin yeni aldığı ve evinin garajında park halinde bulunan sıfır kilometredeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak, küle döndü

Asayiş 27.06.2021, 09:19
Bursa’da yeni aldığı otomobil küle döndü

Bursa’da sahibinin yeni aldığı ve evinin garajında park halinde bulunan sıfır kilometredeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak, küle döndü

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yeni satın aldığı sıfır kilometredeki otomobil, garajda park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevredekilerin itfaiye ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle sıfır alınan otomobil küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner493