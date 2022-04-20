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Bursa’da yaşanan bombalı saldırı, akıllara son yıllarda yaşanan terör saldırılarını getirdi

Bursa’da cezaevine personel taşıyan servis minibüsüne yönelik bombalı saldırı, son yıllarda ciddi bir terör eyleminin yaşanmadığı Türkiye’nin yakın tarihini akıllara getirdi. Son on yıl içerisinde Türkiye’nin farklı illerde düzenlenen menfur terör saldırılarında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 2015 yılında Ankara Garı’nda gerçekleşen terör eyleminde 103 kişi hayatını kaybederken, 2016 yılındaki Beşiktaş Vodafone Park saldırısında ise 40’ı emniyet mensubu 47 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 20.04.2022, 16:56
Bursa’da yaşanan bombalı saldırı, akıllara son yıllarda yaşanan terör saldırılarını getirdi

Bursa’da cezaevine personel taşıyan servis minibüsüne yönelik bombalı saldırı, son yıllarda ciddi bir terör eyleminin yaşanmadığı Türkiye’nin yakın tarihini akıllara getirdi. Son on yıl içerisinde Türkiye’nin farklı illerde düzenlenen menfur terör saldırılarında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 2015 yılında Ankara Garı’nda gerçekleşen terör eyleminde 103 kişi hayatını kaybederken, 2016 yılındaki Beşiktaş Vodafone Park saldırısında ise 40’ı emniyet mensubu 47 kişi hayatını kaybetti.

Bu sabah Bursa’da, cezaevine personel taşıyan servis minibüsüne yönelik uzaktan kumandalı EYP’nin patlatılmasıyla 30 infaz koruma memurundan 1’i şehit oldu. Patlamanın şiddetiyle 1’i ağır 4 personel yaralandı. Bursa’da 1 şehit ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısı, son yıllarda Türkiye genelindeki büyük çaplı terör saldırılarını akla getirdi.

Bunlardan en kanlısı ise 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığı hedef alan ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği başkentteki hain saldırı ve İstanbul’da, 40’ı emniyet mensubu 47 şehit verdiğimiz 10 Aralık 2016’daki Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu ile Maçka Parkı yakınlarında gerçekleştirilen çifte saldırı oldu.

FETÖ/PDY’nin darbe girişiminin de içinde olduğu dönem boyunca son yıllarda ortak eylem kararı alarak ülkenin huzur ve güvenliğini hedef alan PKK/KCK, DEAŞ ve DHKP-C tarafından gerçekleştirilen bu saldırılarda çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Bunlar arasında 12 Ocak 2016’da İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda DEAŞ üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen, 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısı dikkat çekti. Aynı yıl terör bu kez başkent Ankara’da ortaya çıktı. Takvimler 17 Şubat 2016’yı gösterdiğinde Ankara’da askeri personeli taşıyan servis araçları, Merasim Sokak’taki trafik ışıklarına geldiğinde bomba yüklü otomobille düzenlenen saldırının hedefi oldu. Saldırıyı, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan “Zinar-Raperin” kod adlı PKK’lı terörist Abdulbaki Sömer gerçekleştirdi. Türkiye’yi yasa boğan menfur saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 vatandaş yaralandı.

Saldırıların yoğunlaştığı 2016’nın Haziran ayında bu kez İstanbul’un Fatih ilçesi Vezneciler Semtinde Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlar hedef alındı. 7 Haziran 2016’da 6’sı polis 12 kişinin şehit olduğu, 36 kişinin yaralandığı saldırının faillerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edildi. Saldırının failleri güvenlik birimlerince tek tek yakalanarak adalete teslim edilirken, kanlı eylemin hedefi bu kez İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. 28 Haziran 2016’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist tarafından Türkiye’nin en önemli havayolu ulaşım terminallerinden birine gerçekleştirilen bu saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi ise yaralandı. 19 Mart 2016 yılında sivilleri hedef alan kanlı saldırı bu kez Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinde düzenlenen saldırının iddia edilen ilk şüphelisi DEAŞ üyesi çıktı. Menfur saldırıda 3 İsrail ve 1 İran vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda, 39 kişi de yaralandı.

Takvimler 1 Ocak 2017’nin ilk saatlerini gösterdiğinde Türkiye’yi sarsan gece kulübü saldırısı gerçekleştirildi. Yıl başı gecesi, terör örgütü DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Eylem, uluslararası medyada geniş yankı bulurken, saldırgan günler sonra yakalanarak hapse mahkum edildi.

5 Ocak 2017’de bu kez terör saldırısı İzmir’de ortaya çıktı. Terör örgütü PKK’nın düzenlediği saldırının daha büyük çaplı olmasının önüne bir polis memuru önledi. Cesaretiyle muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in teröristlere karşı koyduğu mücadele, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. O tarihteki kanlı saldırıda kullanılan bomba yüklü araç İzmir Adliyesi’nin C Kapısı otoparkında patlatıldı. Çıkan silahlı çatışmada üç saldırgandan biri kaçtı, ikisi öldürüldü. Saldırı sonrası iki adet AK-47 (kalaşnikof), bir adet RPG-7 roketatar, bir adet tabanca, 8 adet roketatar fişeği ile 8 adet el bombası ele geçirildi. Eylemde, Adliye binası çalışanlarından Musa Can ve polis memuru olarak görev yapan Fethi Sekin yaşamını yitirdi, on kişi yaralandı.

Terörle mücadele konseptini geliştiren ve terör eylemlerine karşı koyma yöntemini sınırı dışından başlatan Türkiye’de güvenlik birimlerindeki FETÖ üyeleri temizlendikçe son yıllarda eylemlerin de önüne geçmeye başladı. Azalan terör eylemlerinde son olarak başkent Ankara’da, Çankaya’daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018’de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı yapıldı. Ardından son eylem 25 Eylül 2019’da Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Çevik kuvvet otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaş ile 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Saldırının meydana geldiği bölgede 150’nin üzerinde 900 saate yakın güvenlik kamera kaydını inceleyen emniyet birimleri, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Adana’daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi, Eskişehir’de etkisiz hale getirildi.

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