Bursa’da yapılan Fırtına-16 operasyonunun zanlısı tutuklandı
BURSA'DA BİR OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMELERİNE 100 BİN CAPTAGON HAP VE 12 KİLOGRAM PLAKA ESRAR SAKLAYARAK YAKALANAN SURİYE UYRUKLU 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Bursa’da bir otomobilin gizli bölmelerine 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar saklayan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yasadışı yollarla Türkiye’ye uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı istihbaratı aldı. Şahıslara yönelik Fırtına-16 (F-16) adı verilen operasyon düzenlendi. Zehir tacirlerinin kullandığı araç, narkotik ekipleri tarafından şehre girdiği andan itibaren takibe alındı. Yurtdışından yasadışı yollarla ülkemize uyuşturucu madde getirip dağıtımını yapacağı tespit edilen araç otoyol üzerinde durdurulup emniyet otoparkına çekildi. Araçta bulunan A.J. isimli Suriye uyruklu şahıs gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeği Fırtına’nın tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik arama köpeği Fırtına yardımıyla yapılan aramada, aracın motor kaputu, arka tamponu ve torpidosunda hazırlanan özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Uyuşturucu miktarının, Bursa’da şimdiye kadar yakalanan en yüksek miktardaki captagon ve plaka esrar olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli A.J’nin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25