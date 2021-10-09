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Bursa’da yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, su ile susuzluğunu giderdiler
Bursa’da akşam saatlerinde İznik gölüne yakın bir noktada bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekiplerdi kurtardı ardından ise su vererek susuzluğunu giderdiler. Fotoğraflar ise her kesimden büyük beğeni topladı.
Asayiş 09.10.2021, 08:59
Bursa’da akşam saatlerinde İznik gölüne yakın bir noktada bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekiplerdi kurtardı ardından ise su vererek susuzluğunu giderdiler. Fotoğraflar ise her kesimden büyük beğeni topladı.