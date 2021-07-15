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Bursa’da yanan otomobildeki alevler ormana sıçradı

Bursa’da yol kenarında yanan otomobildeki alevler ormana sıçradı. O anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 15.07.2021, 16:41
Bursa’da yanan otomobildeki alevler ormana sıçradı
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Bursa’da yol kenarında yanan otomobildeki alevler ormana sıçradı. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Bursa Ankara karayolu Kestel ilçesi Gölbaşı Rampası’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobildeki alevler yol kenarındaki ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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