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Bursa’da yakıt tankeri otobüse çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’da yolcu otobüsüne yakıt tankeri çarptı. Otobüste bulunan yolcuların ölümden döndüğü kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Asayiş 08.08.2022, 19:34
Bursa’da yakıt tankeri otobüse çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’da yolcu otobüsüne yakıt tankeri çarptı. Otobüste bulunan yolcuların ölümden döndüğü kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden yola çıktığı öğrenilen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Karacabey girişine geldiği sırada aniden bir yakıt tankeri çarptı. Yolcu otobüsüne yandan çarpan yakıt tankeri yolun soluna savrulup devrilirken, büyük bir facianın da eşiğinden dönüldü. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

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