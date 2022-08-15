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2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
Erzincan’da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi’nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor
Bursa’da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
Bursa’da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Sağanak sel suları caddelere aktı. Mudanya’da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.
Asayiş 15.08.2022, 08:21
Bursa’da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Sağanak sel suları caddelere aktı. Mudanya’da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.