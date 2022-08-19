Bursa’da yabancı uyruklu yankesici, polisten kaçamadı

İstanbul’da da yankesicilik ve tırnakçılık suçlarından arandığı tespit edilen Adel BAADAB (50) isimli zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrasında yakalandı. Yakalanan şahıs, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusundan sonra, Gemlik Adliyesine sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahsın Gemlik’te tırnakçılık yaptığı ihbarı üzerine, şahsı takibe alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa’dan kiraladığı 16 UJV 64 plakalı araçla bölgede olduğunu öğrenmeleri sonrasında, TPS ve GPRS kayıtları incelenerek takibe alındı. Zanlının Yalova’nın Termal ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şahsı burada yakalayarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdiler. Yapılan araştırmada, benzer suçlardan İstanbul’da da kaydı olduğu öğrenilen zanlı, Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.