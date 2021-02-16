Bursa’da voleybol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı oyuncularını taşıyan otobüs, önünde seyreden cipe çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralanırken, sporcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Yarın oynayacakları maç için yola çıkan Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımını taşıyan Salih Büyükışıklar (43) idaresindeki 03 AJ 888 plakalı otobüs, İnegöl ilçesinin Eskikaracakaya Mahallesinde önünde seyrederken aniden fren yapan 43 HK 083 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cip savrularak yoldan çıktı. Kaza sonucu cipin sürücüsü İsmail Ceylan (45) ile yanında bulunan annesi Fatma Ceylan (64) ve Rana Ceylan (19) yaralandı. Otobüsteki sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. Araçta sıkışan 3 yaralı olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sporcular başka bir otobüsle İstanbul’a gitmek üzere yola çıkarken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.