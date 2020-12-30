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Bursa’da viyadüğün ortasındaki boşluktan aşağıya düşen adam hayatını kaybetti
Bursa’daki çevre yolunda viyadüğün ortasındaki boşluktan aşağı düşen bir kişi, hayatını kaybetti.
Asayiş 30.12.2020, 11:57
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Bursa’daki çevre yolunda viyadüğün ortasındaki boşluktan aşağı düşen bir kişi, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Samanlı kavşağında bulunan viyadükten karşıdan karşıya geçmeye çalışan ismi henüz belirlenemeyen bir adam, elindeki çuvalla boşluktan aşağı düştü. 50’li yaşlardaki talihsiz adamı yerde gören sürücüler 112 ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Polis ölen kişinin kimlik tespiti ve nasıl düştüğünü araştırıyor.
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